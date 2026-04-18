Un hombre mata en Kiev a seis personas y hiere a otras nueve antes de ser abatido

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(Actualiza el balance de fallecidos, que sube a seis)

Berlín, 18 abr (EFE).- Seis personas perdieron la vida y nueve resultaron heridas al disparar contra ellas un hombre que resultó abatido por operativos de las fuerzas especiales de la Policía en Kiev, informó este sábado el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klichkó.

«Una mujer que estaba entre los diez hospitalizados con heridas también ha muerto. Su identidad ha sido establecida, la mujer tenía unos 30 años», escribió en su cuenta de Telegram.

Antes, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenksi, informó de que al menos cinco personas habían muerto y otras diez resultaron heridas en el tiroteo, que se produjo en la calle y en un supermercado.

«Actualmente hay cinco muertes confirmadas. Mis condolencias a los familiares y seres queridos», escribió en su cuenta de Telegram sobre el suceso, en el que el jefe de Estado dijo que se registraron diez heridos.

Zelenski afirmó que fue informado por el ministro del Interior de Ucrania, Igor Klimenko, de la «neutralización de un atacante» después de que «abriera fuego sobre gente» en Kiev.

«Todas las circunstancias están siendo investigadas», dijo el presidente ucraniano, que apuntó que espera una rápida investigación.

«He dado la orden al ministro del Interior y al jefe de la Policía Nacional de Ucrania para que faciliten toda la información verificada sobre este incidente», señaló Zelenski poco después de que Klimenko informara, también en Telegram, de que el atacante fue «neutralizado».

«El autor del tiroteo en Kiev ha sido neutralizado durante la intervención», escribió Klimenko al aludir a la operación de las fuerzas especiales de la Policía ucraniana, que «irrumpieron en el supermercado donde se encontraba el agresor.

«Había tomado rehenes y disparó contra los agentes de la Policía durante la intervención. Antes de ello, los negociadores intentaron ponerse en contacto con él», precisó el titular de Interior.

El incidente se produjo en el distrito de Holosíiv, al sur de la capital de Ucrania. EFE

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