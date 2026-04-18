Un hombre mata en Kiev al menos a 5 personas y hiere a otras 10 antes de ser abatido

1 minuto

Berlín, 18 abr (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenksi, informó de que al menos cinco personas murieron y otras diez resultaron heridas en el tiroteo que tuvo lugar en Kiev este sábado a cargo de un hombre que fue abatido por las fuerzas de seguridad ucranianas.

«Actualmente hay cinco muertes confirmadas. Mis condolencias a los familiares y seres queridos», escribió Zelenski en su cuenta de Telegram sobre el suceso, en el que el jefe de Estado dijo que se registraron diez heridos. EFE

smm/lss