Un incendio devora más de 200 hectáreas de bosque en el oeste de Cuba

2 minutos

La Habana, 13 abr (EFE).- Un incendio forestal activo ha devorado más de 200 hectáreas (ha) de bosque en el municipio Minas de Matahambre de la provincia Pinar del Río, en el extremo oeste de Cuba, informaron este lunes medios estatales.

Una fuerza combinada de 60 integrantes del Cuerpo de Guardabosques (CGB) de Pinar del Río combate las llamas junto a trabajadores de la Unidad Empresarial de Base (UEB) agroforestal Santa Lucía, mientas esperan otro grupo de personas para reforzar las acciones de extinción.

Esas fuerzas disponen para ejecutar la labor de contención del incendio con medios especializados que incluyen buldócer, camión, tractor y transporte de apoyo, según reportaron las emisoras locales Radio Guamá y Minas Digital.

Pero aún no se ha logrado contener el incendio que ha sido favorecido por el incremento de los vientos en la zona, añadieron.

Un reciente informe del CGB de la isla refirió que ha registrado 93 incendios forestales entre enero y marzo pasados con un cifra preliminar de daños a 437,85 ha de bosques naturales y plantados en la mayoría de las provincias cubanas.

Los estudios de ese cuerpo especializado indicaron que el 96 % de los incendios forestales tienen lugar entre enero y mayo, pero señalan a marzo y abril como los de mayor ocurrencia histórica, aunque pueden aparecer hasta agosto, asociados a la prolongación del período poco lluvioso y a las variables meteorológicas.

Asimismo, subrayaron que hay regiones de Cuba con condiciones para que surjan fuegos más intensos y de mayor magnitud no solo por el impacto de las variables climáticas, sino también por las irresponsabilidades de los seres humanos. EFE

rmo/jpm/seo