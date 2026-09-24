Un informe advierte sobre el aumento de ataques a buques mercantes en el mar Negro

afp_tickers

Compartir

1 minuto

Al menos 45 buques de marina mercante fueron atacados en los últimos 12 meses en zonas del mar Negro que anteriormente no estaban catalogadas como expuestas al conflicto entre Rusia y Ucrania, indicó este miércoles la firma especializada en análisis de riesgos Ambrey.

Ningún ataque había sido registrado en esas zonas durante los 12 meses precedentes, señaló en un informe esta empresa de vigilancia de riesgos marítimos.

La empresa destacó que los ataques, que ahora se producen más lejos de las costas rusas y ucranianas, están llevando a las aseguradoras a elevar los niveles de riesgo en esas áreas.

Más del 70% de los ataques registrados ocurrieron después del 1 de julio, según el informe.

La organización marítima de seguros con sede en Londres JWC añadió la semana pasada el mar Negro a su lista de zonas consideradas de alto riesgo de guerra, terrorismo u otros peligros.

Esta región incluye las zonas económicas exclusivas de Turquía, Rumanía, Bulgaria y Georgia, pero no sus aguas territoriales, más próximas a la costa.

«La incorporación de estas zonas a la lista refleja que la guerra ya ha rebasado las aguas rusas y ucranianas», señaló en un comunicado Tomas Alexa, experto de Ambrey, que registró al menos 156 buques mercantes atacados en aguas rusas y ucranianas entre el 1 de julio y el 21 de septiembre, frente a 12 en el mismo período del año anterior.

También se produjeron 139 ataques contra puertos en ese mismo período, frente a 21 un año antes.

lmc/jwp/gr/tw/lpt/hdz/ahg/dga