Un informe sobre robotaxis añade más dudas sobre las capacidades del servicio de Tesla

3 minutos

Washington, 26 feb (EFE).- Un informe dado a conocer este jueves cuestionó la eficacia de los vehículos autónomos y añadió más presión a la estrategia de Elon Musk y Tesla, que han basado el futuro de la compañía en el desarrollo de este tipo de automóviles.

El informe del banco de inversiones Jefferies analizó el servicio de robotaxis de Tesla y Waymo/Uber en la localidad estadounidense de Austin y, tras realizar una serie de viajes comparativos en febrero, concluyó que no superan en desempeño a los servicios tradicionales de transporte de pasajeros.

Según Jefferies, tanto Waymo como Tesla presentaron tiempos de espera significativamente mayores, rutas menos eficientes y problemas en los puntos de recogida y destino.

El analista e inversor especializado en automóviles eléctricos Gary Black señaló en sus redes sociales que el informe de Jefferies arroja más dudas sobre la valoración bursátil de Tesla, que actualmente se sitúa en torno a los 1,5 billones de dólares.

«Cuando la premisa es que Tesla está a punto de ampliar el transporte autónomo bajo demanda sin supervisión (es decir, un servicio que ofrece conducción totalmente autónoma), y 13 de 15 trayectos autónomos sin supervisión cuentan con un monitor de seguridad, parece razonable cuestionar esa premisa», indicó Black.

Y añadió: «Tesla no debería cotizar a una relación precio-beneficio de 200 veces si su plataforma de transporte bajo demanda supuestamente totalmente autónoma en realidad requiere supervisión».

Black se refería a que el informe de Jefferies apunta que en el estudio realizado con su servicio de transporte en Austin, Tesla tuvo «un desempeño inferior en los indicadores clave, lo que podría explicar por qué se ofrecen con un descuento considerable de aproximadamente el 60 % (frente a UberX, Waymo y Lyft Standard)».

Según Jefferies, los tiempos de espera fueron un 120 % y un 70 % más largos que UberX y Waymo, y que aproximadamente el 25 % de las veces no había un vehículo de Tesla disponible.

«También solo se nos proporcionaron dos viajes (de 15) sin conductor de seguridad, lo que sugiere que la tecnología aún está en desarrollo», añadió Jefferies.

Otros analistas también indican que el elevado precio de las acciones de Tesla, que este jueves cotizaban en torno a los 408,5 dólares tras perder un 2,1 % durante la jornada, es fruto de que los inversores ya dan por hecho que los vehículos del fabricante alcanzarán la total autonomía a corto plazo.

Precisamente, este jueves, medios en Estados Unidos ahondaron en las dudas sobre Tesla al señalar que la empresa no ha pedido los permisos necesarios para la circulación de robotaxis en California a pesar de que Musk asegura desde hace meses que el fabricante de automóviles lanzará próximamente el servicio en el estado.

De hecho, los robotaxis de Tesla no han realizado ningún recorrido en California en los últimos seis años, lo que provocó dudas entre los expertos sobre las afirmaciones de Musk, quien en el pasado ha exagerado sobre las capacidades de sus productos o la entrada en funcionamiento de nuevas tecnologías. EFE

jcr/asb/sbb