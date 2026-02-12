Un inhalador de triple terapia reduce el riesgo de ataques graves de asma

Redacción Ciencia, 13 feb (EFE).- El asma afecta a millones de personas en el mundo y muchas experimentan síntomas o un empeoramiento repentino a pesar del tratamiento. Un estudio indica ahora que un inhalador de triple terapia reduce el riesgo de ataques graves y mejora la respiración en quienes no tienen controlada la enfermedad.

El asma se trata normalmente con inhaladores que combinan dos medicamentos para reducir la inflamación y mantener abiertas las vías respiratorias, pero los síntomas de muchas personas siguen sin controlarse adecuadamente.

Las directrices internacionales actuales recomiendan añadir un tercer medicamento para algunos pacientes, pero hasta ahora las pruebas de que este enfoque reduce los ataques de asma graves han sido inconsistentes.

Un artículo que publica The Lancet Respiratory Medicine encabezado por la Universidad de Ferrara (Italia) señala que un inhalador único con tres medicamentos mejora significativamente la función pulmonar y reduce los ataques de asma graves en personas cuya enfermedad sigue sin controlarse adecuadamente con los tratamientos estándar.

El estudio evaluó un inhalador de triple terapia conocido como BGF, que combina tres medicamentos para el asma bien establecidos: un corticosteroide inhalado para reducir la inflamación de las vías respiratorias, un broncodilatador de acción prolongada para relajar los músculos de las vías respiratorias y un broncodilatador adicional diseñado para abrir aún más las mismas.

Los datos indican que ese inhalador mejoraba la función pulmonar más que los inhaladores estándar de dos medicamentos y reducía la tasa de ataques de asma graves entre un 10 % y un 18 %, independientemente de si los pacientes habían sufrido brotes graves durante el año anterior, informó la revista.

El BGF se probó en dos grandes ensayos clínicos de fase III, conocidos como Kalos y Logos, en los que participaron más de 4.300 personas de entre 12 y 80 años.

KALOS ser realizó en 20 países y Logos en 15 y en ellos los pacientes fueron aleatorizados para recibir el inhalador de triple terapia o uno estándar de dos medicamentos.

Las tasas de efectos secundarios fueron similares en todos los grupos de tratamiento, lo que sugiere que la triple terapia fue generalmente bien tolerada.

El BGF «mejora la función pulmonar y reduce las tasas de exacerbaciones graves en una amplia población con asma controlada de forma inadecuada», a pesar del uso de dosis medias o altas de inhaladores de dos medicamentos, señala el estudio.

Los datos sugieren, según los investigadores, que el inhalador triple podría ofrecer una nueva opción de tratamiento más eficaz para los adolescentes y adultos con asma que no logran un buen control con los ya existentes, lo que podría ayudar a prevenir ataques graves y mejorar la respiración diaria de muchos pacientes, agrega la publicación. EFE

cr/acm