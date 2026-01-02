Un joven se desnuda ante el emperador de Japón durante su discurso de Año Nuevo

Un hombre de unos veinte años se desnudó el viernes ante el emperador de Japón y su familia, que saludaban al público con motivo del Año Nuevo, informaron los medios de comunicación del país.

El hombre se encontraba en primera fila durante el discurso anual que el emperador Naruhito pronunció desde un balcón del palacio imperial.

La cadena privada TBS y otros medios de comunicación describieron cómo se desnudó repentinamente mientras gritaba.

A continuación, saltó por encima de una barrera y fue reducido por agentes de la guardia imperial y de la policía de Tokio, que lo envolvieron en una manta.

Contactada por la AFP, la guardia imperial no pudo confirmar inmediatamente esta información.

El incidente se produjo justo después de que los miembros de la familia imperial, entre ellos el emperador Naruhito y la emperatriz Masako, aparecieran en el balcón.

Naruhito suele pronunciar un discurso cada comienzo de año ante miles de personas que agitan banderas japonesas.

Según fuentes cercanas a la investigación citadas por TBS, el joven habría anunciado en redes sociales que aparecería desnudo durante los saludos imperiales de Año Nuevo.

La familia imperial, cuyas raíces se remontan a 2.600 años atrás según la leyenda, renunció formalmente a su derecho divino tras la capitulación de Japón al final de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, no goza de ningún poder político.

Sin embargo, la institución sigue siendo un símbolo importante en el archipiélago y los miembros de la familia imperial japonesa suelen ser respetados por el público, aunque algunos hayan aparecido en las portadas de la prensa sensacionalista por supuestas disputas familiares.

