The Swiss voice in the world since 1935

Un líder religioso mexicano preso en California enfrenta nuevos cargos en EEUU

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

Naasón Joaquín García, líder de un culto evangélico fundada en México, quien paga prisión en California por abuso sexual de menores, fue imputado en Nueva York como parte de una investigación más amplia, dijo este miércoles el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos. 

Naasón Joaquín García, de 56 años, y otros cinco acusados organizaron «durante décadas (…) el abuso sexual sistemático de niños y mujeres» dentro de la Iglesia La Luz Del Mundo, según un comunicado del departamento. 

Los acusados enfrentan cargos como conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil de miembros de la congregación.

«Utilizaron su influencia religiosa y poder económico para intimidar y obligar a las víctimas a guardar silencio», añadió el fiscal a cargo de la acusación, Jay Clayton. 

García fue arrestado en el estado de California, donde cumple una condena de 16 años y ocho meses de prisión por abusar sexualmente de tres menores.

Su madre y otra persona fueron detenidas y comparecerán ante el tribunal. 

Se cree que los otros tres sospechosos, actualmente prófugos, se encuentran en México, según el DOJ, que solicitará su arresto y extradición. 

Todos enfrentan penas que van desde 10 años de prisión hasta cadena perpetua. 

La investigación, que duró varios años y se llevó a cabo en todo el país, involucra a «decenas de víctimas», según citaron los investigadores en el comunicado de prensa. 

La nota reseña que La Luz del Mundo, una organización religiosa internacional que afirma tener varios millones de seguidores, ha sido señalada por abusos desde su fundación en 1926.

El líder religioso fue arrestado en California en 2019 por delitos cometidos entre 2015 y 2018, y sentenciado en 2022 tras declararse culpable. 

Se le acusó de obligar a las víctimas a realizar actos sexuales, diciéndoles que «si iban en contra de los deseos o anhelos del ‘Apóstol'», el título que se daba, «se estaban oponiendo a Dios».

pel/rh/cyb/ag/db

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
25 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR