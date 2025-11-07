Un ministro francés expresa en China que la venta de muñecas sexuales en Shein es «inaceptable»

El ministro de Comercio Exterior de Francia, Nicolas Forissier, declaró este viernes que expresó a las autoridades de China que la venta de muñecas sexuales con aspecto infantil en el sitio web francés del gigante del comercio electrónico Shein era «inaceptable».

Francia inició esta semana un procedimiento para suspender a Shein por la venta de estas muñecas.

Este conglomerado fundado en China, pero con sede en Singapur, suspendió temporalmente la venta de productos hechos por terceras partes en su sitio francés, salvo para los ítemes de vestimenta.

Francia también llamó a la Unión Europea a tomar medidas contra la plataforma de comercio en línea, que prometió cooperar plenamente con las autoridades francesas.

El ministro francés visitó el centro financiero de Shanghái con motivo de una importante feria de importación y declaró que expuso la postura de su país al viceministro de Comercio chino, Ling Ji.

«Era importante explicar esto a las autoridades chinas con un espíritu de cooperación», declaró a los periodistas.

El ministro afirmó que expresó su inquietud «de que en la plataforma Shein se encuentren productos que no son aceptables».

Forissier reportó que la reunión transcurrió «muy bien» y que piensa que su interlocutor «entendió perfectamente el mensaje».

Una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China declinó este viernes hacer comentarios sobre el asunto.

«Por principio, el Gobierno chino siempre exige a las empresas que operen de acuerdo con las leyes y reglamentos y que cumplan con sus responsabilidades sociales», declaró Mao Ning a los periodistas en una rueda de prensa.

