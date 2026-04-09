Un ministro israelí carga contra Pedro Sánchez: «Eres un completo y absoluto don nadie»

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Jerusalén, 9 abr (EFE).- El ministro israelí de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, cargó este jueves contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmando que es «un completo y absoluto don nadie» tras su mensaje criticando la ofensiva israelí contra el Líbano.

«No hay palabras para describir mi desprecio por ti. Eres un completo y absoluto don nadie», escribió Chikli en su cuenta de X en referencia a un mensaje publicado por Sánchez ayer miércoles criticando el «desprecio por la vida y el derecho internacional» de Israel al lanzar un ataque contra el Líbano tras el alto el fuego anunciado con Irán.

En su publicación, el ministro israelí, que ha criticado con dureza en otras ocasiones a Sánchez, afirma que Israel «no tiene ningún conflicto con el Líbano».

«(Israel) Está en guerra con el eje del mal iraní, con Hizbulá y con sus cómplices, incluidos (Nicolás) Maduro y usted», le dice en su mensaje.

Y añade: «Usted, Sánchez, eligió aliarse con este régimen terrorista (de Irán). Al hacerlo, se ha convertido en cómplice de la opresión del pueblo iraní y en cómplice del terror impuesto por Hizbulá al Líbano».

Chikli acusa además a Sánchez de estar en «una alineación deliberada con Irán, con Hamás, con Hizbulá, con el mal puro». EFE

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