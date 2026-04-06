Un modelo de comida preparada reduce un 95 % la huella de carbono del plástico de un uso

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Redacción Medioambiente, 6 abr (EFE).- Un consorcio de empresas españolas ha desarrollado un sistema que integra, por primera vez, la dispensación de comida preparada con la devolución automatizada de envases reutilizables en circuito cerrado, con el propósito de reducir hasta un 95 % la huella de carbono del plástico de un solo uso.

El proyecto, denominado ReLoop, surge en un contexto marcado por el incremento global de residuos plásticos, que superan los 400 millones de toneladas anuales de las cuales cerca de la mitad están diseñadas para un solo uso y menos del 10 % se recicla, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

La iniciativa está impulsada por las compañías Ausolan, ITC Packaging y el Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas), sobre el desarrollo de un modelo circular que combina «innovación, tecnología, logística y nuevos hábitos de consumo», conforme a la información facilitada a EFE.

Reducción del impacto ambiental

Portavoces de las empresas desarrolladoras explican que «la estimación de una reducción de entre el 90 % y el 95 % de la huella ambiental se fundamenta en la aplicación de la metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV), siguiendo los estándares internacionales ISO».

Gracias a esta normativa «es posible evaluar de manera objetiva y cuantificable los impactos ambientales asociados a todas las etapas del ciclo de vida de un producto», desde la extracción de materias primas hasta el fin de vida útil.

De acuerdo con sus cálculos, la reducción estimada del impacto ambiental se alcanzaría «gracias a la amortización del impacto de la fabricación» de los envases reutilizables a lo largo de múltiples usos, «lo que diluye significativamente su impacto por ciclo frente al modelo de un solo uso».

De hecho, las compañías plantean como uno de los ejes principales de ReLoop el desarrollo de envases alimentarios capaces de soportar al menos 40 ciclos de uso.

Para cumplir con ese objetivo, el consorcio ha investigado materiales con «alta resistencia térmica, química y mecánica», capaces de soportar el calentamiento en microondas y los procesos de lavado industrial con detergentes agresivos y altas temperaturas sin sufrir degradación.

El diseño del envase incorpora, además, criterios de ecodiseño y tecnologías de trazabilidad mediante la inclusión en la masa del envase de antenas de Identificación por Radiofrecuencia (RDIF) para evitar adhesivos y soportar todos los ciclos propuestos sin deterioro.

Devolución automatizada

El proyecto también contempla el desarrollo de una «cantina digital automatizada» que opera las 24 horas y combina la venta de comida preparada con la devolución de envases en un mismo sistema.

Su funcionamiento se basa en un sistema de venta y retorno, en el cual «el usuario se identifica mediante su teléfono móvil, selecciona el producto y adquiere también el envase reutilizable asociado», y posteriormente la misma máquina «actúa como punto de recogida, donde los envases vacíos son depositados y automáticamente reconocidos mediante la tecnología RFID».

Este modelo, aseguran las empresas desarrolladoras, está diseñado para su implantación en entornos de «alta concurrencia y consumo recurrente» como oficinas, centros corporativos, hospitales, universidades, centros logísticos o espacios públicos, convirtiendo cualquier espacio en «un punto de restauración inteligente, escalable y alineado con políticas de sostenibilidad y economía circular». EFE

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