Un muerto y cuatro heridos en un ataque ucraniano con misiles en la región rusa de Briansk

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Moscú, 2 jun (EFE). – Una persona murió este martes y otras cuatro resultaron heridas en un ataque ucraniano con misiles en la región rusa de Briansk, informaron hoy las autoridades locales.

Según el gobernador interino de Briansk, Yegor Kovalchuk, el ataque tuvo lugar en la aldea de Suzemka.

Las autoridades de la vecina Bélgorod informaron, por su parte, de nueve heridos, uno de ellos de 11 años, durante ataques con drones enemigos a lo largo de la jornada.

También en la región de Kursk, que fue parcialmente invadida por tropas ucranianas entre 2024 y 2025, se registraron este martes tres heridos por la actividad de drones lanzados por Kiev.EFE

mos/mgr