Un muerto y tres heridos en ataque de Kiev a la ciudad que acoge la central de Zaporiyia

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Moscú, 17 jun (EFE).- Una persona murió hoy y otras tres resultaron heridas en un ataque de Kiev a Energodar, la ciudad ucraniana que acoge la central nuclear de Zaporiyia, informaron las autoridades prorrusas de la urbe.

Según escribió en redes sociales el alcalde de Energodar, Maxim Pujov, uno de los heridos se encuentra en estado grave.

«Insto encarecidamente a todos los residentes a limitar sus desplazamientos dentro de la ciudad en la medida de lo posible», agregó.

De acuerdo con el funcionario, los ataques enemigos tenían como blanco la zona de la estación de trenes y barrios residenciales.

La agencia atómica rusa Rosatom informó previamente de cerca de 50 bombardeos de Energodar durante la jornada pasada.

La planta nuclear opera con normalidad, aseguraron en Rosatom.

Rusia controla la planta de Zaporiyia y la ciudad de Energodar desde marzo de 2022. EFE

mos/lss