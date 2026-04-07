Un muerto y una quincena de heridos tras chocar un tren con un camión en norte de Francia

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(Actualiza con la detención del chófer del camión y el estado de los heridos)

París, 7 abr (EFE).- El maquinista de un tren de alta velocidad (TGV) murió este martes y una quincena de personas resultaron heridas tras chocar el convoy contra un camión en un paso a nivel en la línea entre las ciudades de Béthune y Lens, en el norte de Francia.

El fiscal de Béthune, Etienne Thieffry, explicó que el accidente, que calificó de «gravísimo», se produjo cuando el TGV, en el que iban 246 pasajeros, circulaba a 160 kilómetros por hora, y que después de la colisión todavía recorrió «varios cientos de metros antes de detenerse».

En una conferencia de prensa, Thieffry señaló que el chófer del camión, que transportaba un puente móvil del Ejército, ha sido detenido, y que se ha abierto una investigación por homicidio involuntario agravado.

En algunas fotografías se ve como alguna de las barreras del paso a nivel quedaron totalmente destrozadas, lo que permite sospechar que el camionero pudo saltárselas o intentar atravesar las vías cuando se estaban bajando.

El siniestro se produjo hacia las 7.00 de la mañana (5.00 GMT) en el paso a nivel de Mazingarbe, en el municipio de Bully les Mines, por el que pocos minutos antes había pasado un tren regional (TER) sin incidentes.

El consejero delegado de la compañía estatal ferroviaria francesa SNCF, Jean Castex, que se desplazó al lugar del accidente al igual que el ministro de Transportes, Philippe Tabarot, precisó a la prensa que aunque no se conocen las causas de lo ocurrido, el paso a nivel de Mazingarbe no presentaba «ningún problema».

Castex, que fue primer ministro de Francia, se refirió al TER que lo había utilizado minutos antes y destacó que entonces no hubo «ninguna disfunción de cualquier naturaleza».

Añadió que serán las investigaciones administrativa y judicial las que tendrán que «aportar todos los elementos y clarificar las circunstancias», después de recordar que sólo en la región de Hauts de France hay 1.800 pasos a nivel, de los alrededor de 15.000 en todo el país.

El servicio de trenes regionales (TER) de la región Hauts de France indicó en sus redes sociales que como consecuencia del siniestro quedó interrumpido el tráfico entre Béthune y Lens, algo que se prolongará al menos una semana, según el máximo responsable de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF).

El maquinista fallecido tenía 56 años y entre los 15 heridos, dos fueron evacuados en urgencia absoluta aunque no se temía por su vida, y otros 13 en urgencia relativa. EFE

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