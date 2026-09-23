Un noticiero hecho por IA cruza una frontera inquietante para el periodismo argentino

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«Escrito por nadie, leído por todos», proclama su web. Este medio argentino hecho íntegramente por inteligencia artificial inquieta al periodismo local, que denuncia a la vez una amenaza para el empleo y plagio de contenidos, mientras su creador pide «menos oscurantismo».

«El Primer Feca» (café, al revés) fue lanzado el 6 de septiembre por el programador y divulgador tecnológico Santiago Siri. Cada mañana publica artículos informativos y videos verticales de 30 segundos en los que avatares de periodistas presentan información en español, por ahora plagada de fallos de dicción.

Detrás de ellos no hay una redacción convencional: agentes de inteligencia artificial rastrean fuentes, seleccionan temas, elaboran textos y generan videos, que son publicados automáticamente, sin supervisión humana.

La semana pasada el experimento incorporó entrevistas. A pedido de Siri, un agente de IA contactó por WhatsApp a un diputado, le formuló preguntas y transformó el intercambio en piezas audiovisuales representadas por avatares.

El «staff sintético» del sitio incluye presentadores específicos para economía, geopolítica o deportes. Cada uno tiene nombre, apariencia y personalidad definidos.

El viernes, «Clara Ferrer» informó la aprobación de una ley de blanqueo fiscal, «Leandro Chen» abordó la actualidad de Rusia y el especialista económico «Ricky Bértola» habló sobre las reservas del Banco Central, aunque con un errático discurso que le valió un comentario en broma del propio Siri: «Ricky, estás gagá».

Pero no todos en Argentina se lo toman con humor.

– Apropiación de contenidos –

El experimento de «Feca» no es el primero de este tipo en el mundo, pero llega en un contexto de crecientes inquietudes sobre las consecuencias del auge de la IA para la humanidad.

Y en un contexto de precarización del periodismo, la iniciativa recibió cuestionamientos de reporteros, directivos y sindicatos en Argentina.

«Una preocupación para nuestro sindicato es la potencial eliminación masiva de puestos de trabajo a partir de la introducción de IA», señaló la semana pasada Agustín Lecchi, secretario del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), en una columna en el diario Tiempo Argentino referida al nuevo medio.

Añadió que otra inquietud «es quién se apropia del valor del trabajo periodístico que produce las noticias, porque en última instancia la IA se vale de noticias generadas por periodistas de carne y hueso».

El sistema rastrea fuentes primarias y medios argentinos e internacionales para generar sus contenidos y cita su origen, directo o indirecto, incluyendo contenidos de AFP, Reuters y Associated Press (AP).

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) señala que el impacto la inteligencia artificial y la transformación tecnológica son «desafíos estructurales para el futuro del periodismo» y reclamó nuevas reglas para reconocer a quienes producen información.

Martín Becerra, investigador especializado en medios, señala a la AFP que «El Primer Feca» carece de verificación de hechos y datos, usa indebidamente imágenes, voces y contenidos ajenos sin citarlos y tiene sesgos ideológicos.

Aunque reconoce que Siri es una voz autorizada del mundo tecnológico, «su Frankestein le hace finalmente un favor al periodismo argentino», afirma.

Además, emerge «justo en una etapa política del país donde el presidente Javier Milei es una usina de ataques contra el periodismo», apunta Becerra.

– Debate –

Siri creó «El Primer Feca» con la versión más avanzada de ChatGPT conectada a un servidor de Amazon a través del asistente OpenClaw, un software que permite a la IA ejecutar tareas de forma autónoma.

Los prompts que utilizó están disponibles en su web y ahora el sistema trabaja en forma automatizada, exceptuando pedidos puntuales a los agentes como la entrevista al diputado.

«Cualquiera puede auditar cómo funciona el criterio editorial», dice Siri.

El impacto del experimento «excedió completamente» sus expectativas: asegura que la web recibió 2,5 millones de vistas en sus primeros 10 días.

«Era un proyecto de fin de semana, un hobby, explorar la idea de usar agentes para automatizar todo el proceso de cómo se genera un medio, una noticia, una forma nueva de comunicar usando inteligencia artificial», explica.

Cree que el debate que genera es saludable.

Comprende «cierto temor en la prensa» porque la IA «cambia las reglas del juego», sostiene. Pero «todo cambio tecnológico desde la edad media hasta ahora generalmente vino con una disrupción», afirma Siri, quien defiende una postura de «menos oscurantismo».

«Usualmente son tecnologías de la información que bajan los costos de producción y democratizan las voces. Y la inteligencia artificial no es una excepción», sostiene.

Considera que «el talento del periodista hábil, inteligente y capaz, que invita a la reflexión, existirá siempre», pero quienes «sepan abrazar los tiempos tecnológicos van a correr con ventaja».

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