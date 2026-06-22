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Un nuevo ataque de EEUU a presuntos narcos en el Caribe deja dos muertos

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El ejército de Estados Unidos informó el domingo que llevó a cabo un ataque letal contra una presunta embarcación de narcotráfico en el Caribe, en el que murieron dos hombres y otros seis quedaron abandonados en el mar.

El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) señaló en una publicación en X que la embarcación estaba «transitando por rutas de narcotráfico conocidas en el Caribe». 

Southcom dijo que notificó a la Guardia Costera estadounidense sobre «seis sobrevivientes masculinos», sin proporcionar detalles sobre su rescate ni sobre su condición. 

Las imágenes en blanco y negro que acompañan la publicación muestran una embarcación antes de ser alcanzada por un proyectil y quedar envuelta en una gran explosión.

Con este último ataque, el número total de muertos en esta ofensiva de Estados Unidos, iniciada en septiembre, asciende al menos a 206, según un recuento de la AFP.

sla/ane/cjc/mas

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