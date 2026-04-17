Un oso pardo hiere a un corredor en una zona boscosa a la afueras de una ciudad eslovaca

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Praga, 17 abr (EFE).- Un oso pardo atacó a una persona que practicaba deporte en una colina boscosa a las afueras de la localidad de Banska Bystrica, en el centro de Eslovaquia, causándole heridas en el pecho por las que tuvo que ser hospitalizado, informan este viernes los medios locales.

El ataque se produjo el jueves por la mañana en las inmediaciones del observatorio astronómico del monte Urpín, informa el diario ‘Novy Cas’.

Tras ser agredido en el esternón por el animal, el corredor logró escapar a una estación de tren cercana, desde la que pudo pedir ayuda.

La policía y el equipo de intervención para osos pardos están vigilando la zona.

El ayuntamiento de Banská Bystrica ha pedido a los residentes que extremen las precauciones al desplazarse por la naturaleza, especialmente al caminar o hacer deporte.

Eslovaquia declaró en abril de 2025 el estado de emergencia en 55 de los 72 condados del país, tras un ataque mortal de oso, una medida que estuvo en vigor hasta finales de ese año.

La coalición gubernamental de populistas y nacionalistas aprobó entonces una regulación para sacrificar a hasta 350 osos pardos, una medida cuestionada por organizaciones ecologistas.

A mediados de ese año, unos 64 habían sido ya abatidos.

Se estima que la población de osos ronda los 1.200 y que la sobrepoblación combinada con la pérdida de sus espacios naturales les empuja cada vez más a menudo a acudir a zonas urbanas para buscar comida.EFE

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