Un petrolero griego sufre pequeños daños al ser atacado en el Mar Negro con misil o dron

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Atenas, 14 mar (EFE).- Un petrolero de propiedad y bandera griega fue atacado «con un pequeño misil o dron» este sábado en el Mar Negro, lo que causó pequeños daños materiales al buque pero no heridos entre la tripulación, anunció el ministro de Asuntos Marítimos de Grecia, Vasilis Kikilias.

Kikilias señaló a la emisora ERT que es probable de que el ataque «forme parte de la presión ejercida por países de la región» y que «quizás» esté relacionada con la decisión de Estados Unidos de permitir la venta de crudo ruso en tránsito durante un mes, aunque el ministro no atribuyó autoría al ataque.

El buque ‘Maran Homer’ había sido fletado por la empresa petrolera estadounidense Chevron y había zarpado sin carga de la ciudad griega de Salónica, en el mar Egeo, con el fin de trasportar petróleo que hubiera cargado en el puerto ruso de Novorosíisk, en cuyas cercanías se produjo el ataque.

El buque tiene una tripulación de diez griegos, trece filipinos y un rumano.

«Considero inaceptable que se ataque a buques con bandera griega y de propiedad griega «, recalcó Kikilias.

Tras el ataque, el buque pudo seguir navegando con medios propios y actualmente «se está alejando de la región», según el ministro.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha decidido autorizar temporalmente la compra de petróleo ruso que esté en tránsito, a fin de contener la escalada de precios de crudo provocado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha dicho que esa decisión no es correcta porque permitirá a Rusia invertir más en armamento, y los líderes de la Unión Europea también la han criticado. EFE

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