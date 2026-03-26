Un petrolero turco cargado de crudo ruso es atacado en el mar Negro, según medios

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Ankara, 26 mar (EFE).- Un petrolero propiedad de una empresa turca que transporta petróleo ruso ha sido atacado con drones este jueves en el mar Negro a quince millas del Bósforo, según informan los medios locales, que indican que el barco no corre peligro de hundimiento.

El barco, cargado con 140.000 toneladas de petróleo, fue alcanzado por drones aéreos y navales después de haber zarpado del puerto ruso de Novorosíisk, afirma la emisora NTV

La embarcación, de nombre Altura, ha estado sometida a las sanciones de Estados Unidos y Europa que intentan que Rusia no financie su ataque a Ucrania con la venta de petróleo, informa el diario Sözcü. EFE

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