Un seísmo de magnitud 3,5 sacude la región del Alentejo en Portugal

1 minuto

Lisboa, 15 dic (EFE).- Un terremoto de magnitud 3,5 fue registrado este lunes en el Alentejo portugués sin que haya dejado víctimas ni daños materiales.

Según un comunicado del Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA), el temblor se produjo las 09.39 hora local (misma hora GMT).

El epicentro estuvo a unos 10 kilómetros al sur de la localidad de Évora, capital del Alentejo y a unos 100 kilómetros de Badajoz (Extremadura, España).

El seísmo fue sentido con intensidad máxima IV (escala de Mercalli modificada) en el municipio de Évora.

La madrugada del sábado, un sismo de magnitud 4,1 y con epicentro a cuatro kilómetros al suroeste de Celorico da Beira, en el norte luso, sacudió partes del centro y de la mitad de septentrional de Portugal.EFE

cch/ssa/cc