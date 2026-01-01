Un sismo de magnitud 4,2 se siente en Lima, sin reporte de daños

Lima, 1 ene (EFE).- Un sismo de magnitud 4,2 se sintió a las 11.28 horas (16.28 GMT) de este jueves en Lima, con epicentro al sur de la capital peruana, sin que hasta el momento se reporte algún tipo de daño, informaron fuentes oficiales.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) indicó que el epicentro del movimiento telúrico estuvo en el océano Pacífico, a 27 kilómetros al oeste de la ciudad costera de Chilca, en la provincia limeña de Cañete.

El temblor se originó a una profundidad de 68 kilómetros y alcanzó una intensidad de III en Chilca, un balneario ubicado a unos 65 kilómetros al sur de Lima Metropolitana.

Al respecto, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que este sismo «no genera tsunami en el litoral peruano».

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) también informó sobre el movimiento, pero no reportó que haya causado daños personales o materiales.

Este sismo se sumó a una cadena de movimientos telúricos de regular intensidad que se han presentado desde el fin de semana pasado en Lima y varias localidades del norte de Perú.

El sábado pasado, un movimiento de magnitud 6, que también se sintió en Lima, dejó 51 personas heridos, 11 de ellas hospitalizadas, y daños materiales en casas, escuelas y hospitales de las regiones de Áncash y La Libertad.

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde se registra más del 80 % de la actividad sísmica mundial, por el choque de la placa tectónica del Pacífico con la de Nazca, en la costa sur. EFE

