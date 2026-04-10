Un sismo de magnitud 4,9 sacude costa central de Perú, sin daños en el reporte preliminar

2 minutos

Lima, 9 abr (EFE).- Un sismo de magnitud 4,9 se sintió durante la tarde de este jueves en la costa central de Perú, sin que hasta el momento se reporten daños personales o materiales, según los primeros informes publicados por las autoridades oficiales.

El movimiento telúrico se reportó a las 18:57 horas local (23:57 GMT), con epicentro en el océano Pacífico, a 28 kilómetros al sur del distrito de Mala, población ubica 90 kilómetros al sur de la capital peruana, de acuerdo al informe preliminar el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El temblor de originó a una profundidad de 56 kilómetros y se sintió con una intensidad moderada en el municipio costero de Mala, mientras que también se percibió en Lima de manera leve.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) ratificó la información sobre el sismo, sin ofrecer datos sobre posibles daños, aunque reiteró las recomendaciones de seguridad que debe seguir la población ante este tipo de emergencias.

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó en sus redes sociales que el sismo no generará un tsunami en el litoral peruano.

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, un anillo que recorre ese océano en el que se registra el 80 % de la actividad sísmica mundial por las fricciones de distintas placas tectónicas.

El último terremoto devastador en el país se produjo en agosto de 2007 en la región sureña de Ica, donde alcanzó una magnitud de 7,9 y dejó unos 500 fallecidos y millonarias pérdidas económicas. EFE

pbc/fgg/sbb