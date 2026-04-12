Un sismo de magnitud 4 sacude Lima y el Callao en plena jornada electoral

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Lima, 12 abr (EFE).- Un sismo de magnitud 4 se sintió en Lima y la vecina provincia del Callao en plena jornada electoral sin que hasta el momento se reporten daños personales o materiales, según los primeros informes publicados por las autoridades oficiales.

El terremoto se reportó a las 12.12 horas local (17.12 GMT), con epicentro en el océano Pacífico a 11 kilómetros al oeste del Callao, de acuerdo a un informe preliminar del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El temblor de originó a una profundidad de 61 kilómetros y se sintió con una intensidad leve tanto en Lima como en Callao, donde se desarrollan, como en el resto del país, los comicios generales de hoy.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) ratificó la información sobre el sismo, sin ofrecer datos sobre posibles daños, aunque reiteró las recomendaciones de seguridad que debe seguir la población ante este tipo de emergencias.

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó en sus redes sociales que el sismo no generará un tsunami en el litoral peruano.

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, un anillo que recorre ese océano en el que se registra el 80 % de la actividad sísmica mundial por las fricciones de distintas placas tectónicas.

El último terremoto devastador en el país se produjo en agosto de 2007 en la región sureña de Ica. El sismo, con una magnitud de 7,9, causó unos 500 fallecidos y millonarias pérdidas económicas. EFE

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