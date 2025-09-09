The Swiss voice in the world since 1935

Un sismo de magnitud 5,3 sacude Grecia

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

Un sismo de magnitud 5,3 sacudió la isla griega de Eubea en la madrugada del martes y se sintió con fuerza en Atenas, informaron las autoridades. 

El temblor se produjo a las 00H30 hora local (21H30 GMT) a 45 kilómetros de la costa al noreste de la capital griega, informó el Instituto de Geodinámica del Observatorio Nacional de Atenas. 

El epicentro se situó a 4 kilómetros de la localidad costera de Nea Styra, al suroeste de Eubea, la segunda isla más grande de Grecia, reportó el instituto. 

No hubo informes inmediatos de víctimas ni daños. 

Situada sobre varias fallas en el sureste del Mediterráneo, Grecia se ve afectada regularmente por terremotos. 

El sismo mortal más reciente se produjo en octubre de 2020 en la isla de Samos, en el mar Egeo.

De magnitud de 7, ese terremoto provocó dos muertes en Samos y más de 100 en la ciudad portuaria turca de Izmir.

yap/tmt/rlp/ag/val

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR