Un terremoto de magnitud 5,2 sacude el centro de Indonesia

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Bangkok, 20 may (EFE).- Un terremoto de magnitud 5,2 sacudió este miércoles las aguas del mar de Flores, en el centro de Indonesia, sin que de momento las autoridades hayan informado sobre víctimas o daños materiales ni hayan activado la alerta de tsunami.

La Oficina Geológica de Estados Unidos (USGS, en sus siglas en inglés), que registra la actividad sísmica en todo el mundo, localizó el temblor 45,8 kilómetros al noreste de la ciudad portuaria de Sape, situada en el extremo oriental de la isla de Sumbaw y con 53.000 habitantes.

El epicentro del terremoto, que tuvo lugar a las 18:28 hora local (10:28 GMT), se registró a 10 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino, agregó la USGS.

Indonesia se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados.

En diciembre de 2004, un fuerte sismo en el norte de la isla indonesia de Sumatra generó un tsunami que causó más de 226.000 muertos en una docena de naciones bañadas por el océano Índico. EFE

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