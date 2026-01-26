Un terremoto de magnitud 5,5 sacude noroeste de China sin reportes iniciales de víctimas

Pekín, 26 ene (EFE).- Un terremoto de magnitud 5,5 sacudió este lunes el condado de Diebu, en la prefectura autónoma tibetana de Gannan, en la provincia china de Gansu (noroeste), sin que por el momento se hayan reportado víctimas ni daños materiales, informó el Centro de Redes Sismológicas de China.

El seísmo se registró a las 14:56 hora local (06:56 GMT) a una profundidad de 10 kilómetros, con epicentro localizado en las coordenadas 34,06 grados de latitud norte y 103,25 grados de longitud este.

Un minuto después, a las 14:57, se produjo una réplica de magnitud 3,2 en la misma zona y a idéntica profundidad, según el mismo organismo.

Hasta el momento, las autoridades locales no han informado de heridos ni de afectaciones en infraestructuras, aunque equipos de emergencia y técnicos en prevención de desastres han sido movilizados para evaluar la situación sobre el terreno.

Usuarios en redes sociales de localidades cercanas señalaron haber sentido el temblor, si bien no se han difundido imágenes de daños significativos.

La provincia de Gansu, situada en el oeste del país, se encuentra en una de las zonas sísmicamente más activas de China, debido a la fricción entre las placas tectónicas euroasiática e india, especialmente en áreas próximas al Himalaya y a la meseta tibetana.

El oeste chino, que incluye también regiones como Xinjiang, Qinghai y el Tíbet, registra con frecuencia movimientos telúricos de magnitud media, aunque el impacto suele ser limitado debido a la baja densidad de población en amplias zonas montañosas.

En diciembre de 2023, un fuerte terremoto de magnitud 6,2 en Gansu y en la vecina provincia de Qinghai causó más de 150 fallecidos y cuantiosos daños materiales, uno de los seísmos más mortíferos registrados en China en los últimos años. EFE

