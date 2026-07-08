Un terremoto de magnitud 5 sacude la provincia china de Sichuan

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Pekín, 8 jul (EFE).- Un terremoto de magnitud 5 sacudió este miércoles a la ciudad de Yibin, en la provincia central china de Sichuan, según el Centro de Redes Sismológicas de China, sin que por el momento se hayan reportado víctimas o daños materiales de importancia.

El temblor se registró a las 6:12 hora local (22:12 GMT del jueves) y tuvo su epicentro en el distrito de Gaoxian, a una profundidad de ocho kilómetros, de acuerdo con la medición oficial, que situó el seísmo en las coordenadas 28,52 grados de latitud norte y 104,68 grados de longitud este.

La provincia ya sufrió este domingo tres terremotos seguidos que sacudieron el municipio de Mianzhu: uno de magnitud 4,5 a 20 kilómetros de profundidad, otro de magnitud 4,0 a 15 kilómetros y un tercero de magnitud 4,5 a 18 kilómetros.

Sichuan, con una población de unos 83 millones de habitantes y una superficie algo superior a la de Paraguay, se encuentra en una zona con frecuente actividad sísmica.

En 2022, un terremoto de magnitud 6,8 dejó 93 fallecidos y 24 desaparecidos en esta provincia.

En mayo de 2008, Sichuan sufrió otro catastrófico seísmo de una magnitud de 8 grados que dejó más de 90.000 muertos y desaparecidos. EFE

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