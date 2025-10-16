Un terremoto de magnitud 6,5 sacude la región oriental indonesia de Papúa

Bangkok, 16 oct (EFE).- Un terremoto de magnitud 6,5 sacudió este jueves la región indonesia de Papúa, en la parte oriental del archipiélago, sin que las autoridades emitieran alerta de tsunami ni reportaran daños por el momento.

El temblor se produjo a las 14:48 hora local (5:48 GMT) a 35 kilómetros de profundidad, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo.

Jayapura, la mayor ciudad de la región indonesia de Papúa con 374.000 habitantes, según la plataforma de demografía y estadística World Population Review, se encuentra unos 202 kilómetros al este del epicentro del sismo.

La mitad occidental de isla de Nueva Guinea pertenece a Indonesia, mientras la oriental es parte de Papúa Nueva Guinea, y se asienta sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica que es sacudida al año por unos 7.000 temblores, la mayoría de magnitud moderada. EFE

