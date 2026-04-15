Un tiroteo en una escuela en Turquía deja nueve muertos

afp_tickers

2 minutos

Un tiroteo en una escuela del sur de Turquía el miércoles dejó nueve muertos, entre ellos ocho alumnos, y trece heridos, según anunció el ministro del Interior turco, revisando al alza un balance anterior.

«Lamentamos nueve fallecidos (…) y trece heridos. Seis están actualmente en cuidados intensivos, tres en estado crítico», indicó el ministro Mustafa Çiftçi a la prensa desde la ciudad de Kahramanmaraş, donde ocurrieron los hechos.

«Un estudiante acudió a la escuela con armas que creemos que pertenecían a su padre en su mochila. Entró en dos aulas y abrió fuego al azar, causando heridos y muertos», dijo a los periodistas el gobernador de la provincia de Kahramanmaraş, Mükerrem Ünlüer.

El atacante era hijo de un exagente de policía, indicó Unluer, y portaba cinco armas y siete cargadores.

«Sospechamos que pudo haber tomado las armas de su padre», dijo el gobernador. «Se disparó a sí mismo. Aún no está claro si se trató de un suicidio o si ocurrió en medio del caos», declaró.

La policía detuvo al padre del atacante, Ugur Mersinli, informó la agencia de noticias oficial Anadolu.

Las aulas acogían a alumnos de unos diez años, indicó el gobernador.

Imágenes difundidas por la agencia de noticias privada IHA muestran a una persona, con el cuerpo y el rostro cubiertos, siendo evacuada en una ambulancia, así como a padres de alumnos llorando en las inmediaciones del centro.

El ministro de Justicia, Akin Gurlek, declaró que los fiscales han puesto en marcha una investigación inmediata sobre el tiroteo y el presidente Recep Tayyip Erdogan prometió que «se rendirán cuentas», en una intervención ante el partido gobernante AKP.

El martes, un adolescente armado con un rifle de caza dejó dieciséis heridos en un instituto técnico de la provincia turca de Sanliurfa, en el sureste.

Este tipo de incidentes es relativamente raro en Turquía, donde, según estimaciones de una fundación local, circulan decenas de millones de armas de fuego, la mayoría de forma ilegal.

fo/hgs/pc/jvb/mab