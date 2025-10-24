Un tren entre Suiza y Francia atropella y mata a 15 vacas

1 minuto

Ginebra, 24 oct (EFE).- Un tren que circulaba entre la ciudad suiza de Ginebra y la francesa de Annecy impactó con una manada de vacas, causando la muerte de 15 de ellas, informó este viernes la prensa local.

El accidente se produjo hacia las 19:00 hora local del jueves (17:00 GMT) a un kilómetro de la estación de Évires, cerca de Annecy, según relató el diario regional Le Dauphiné Liberé.

Catorce de los animales murieron en el acto y otro tuvo que ser sacrificado por un veterinario a consecuencia de las heridas sufridas por el impacto con el tren, uno de los que componen la red Leman Express, que une la ciudad ginebrina con localidades suizas y francesas de sus alrededores.

El accidente causó importantes daños materiales en el vehículo y obligó a interrumpir el tráfico ferroviario en la línea hasta las 13:30 hora local de este viernes (11:30 GMT), pero no causó heridos entre las personas que viajaban en el tren.

La gendarmería francesa ha iniciado una investigación para dilucidar cómo las vacas, en su mayoría novillas de 2 años, salieron del recinto donde se encontraban y acabaron en las vías, mientras que el propietario del rebaño calificó el suceso de «una auténtica carnicería». EFE

abc/lar