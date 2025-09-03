Un tribunal investiga la muerte de Zara: el caso de acoso escolar que conmociona Malasia

Kuala Lumpur, 3 sep (EFE).- Un tribunal del estado malasio de Sabah, a unos 3.500 kilómetros de Kuala Lumpur, abrió este miércoles un proceso para determinar las causas de la muerte de Zara Quairina, una niña de 13 años víctima de acoso que fue encontrada sin vida cerca de su escuela, cuyo caso ha encendido un debate sobre el bullying en el país musulmán.

Como estaba previsto, la patóloga que realizó la autopsia de la niña fue la primera en testificar en esta fase de entrevistas ante la corte, que se extenderá hasta el 30 de septiembre y que prevé escuchar los testimonios de unos 70 testigos para entender las circunstancias que rondan el caso, que ha sido objeto de múltiples especulaciones.

Quairina falleció en la selvática isla de Borneo el 17 de julio, un día después de haber sido hallada inconsciente en un desagüe cerca de su escuela y tras sufrir graves lesiones cerebrales, lo que llevó a pensar a familiares y autoridades que la niña había caído en ese sitio desde un edificio cercano.

Sin embargo, el diario de la víctima y 195 testimonios reunidos por las autoridades confirmaron que sufría hostigamiento en su centro de estudio, lo que obligó a una exhumación del cuerpo de la niña el 9 de agosto, tras lo cual la Policía anunció que investigaba posibles elementos criminales en este caso.

Entre los llamados a declarar se encuentran los abogados de los cinco menores señalados por acosar a Zara, quienes se enfrentan a un castigo de un año de prisión y una multa en caso de ser declarados culpables, si bien ellos alegan su inocencia.

Según reseña la agencia estatal Bernama, el juez del caso, Amir Shah, visitará el 11 de septiembre el lugar donde fue hallada la niña para continuar con este proceso en el que actúan seis fiscales, en vista de la multiplicidad de personas implicadas y de la atención mediática que ha recibido el caso.

A mediados de agosto, decenas de personas protestaron en Kuala Lumpur para exigir justicia y fortalecer la protección de menores, luego de que se conociera que Zara denunció en su escuela que era víctima de hostigamiento y que la institución presuntamente hiciera caso omiso de estas acusaciones.

En vista de todo el revuelo, el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, dijo a finales de agosto que presentará una propuesta para crear un tribunal especializado en situaciones de acoso, para definir un marco legal de acción en estos casos, sin precisar cuándo estima materializar esta idea. EFE

