Un tuit atribuido a la BBC sobre el asesinato del senador Uribe Turbay es falso

5 minutos

Bogotá, 26 ago (EFE).- Es falso que la BBC haya publicado un tuit afirmando que el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay se debió a un «ajuste de cuentas», y que la Fiscalía abrió una investigación contra su padre, Miguel Uribe Londoño, por supuestas deudas con mafias y esmeralderos, como aseguran internautas en redes sociales que se hacen eco de un montaje.

Usuarios de distintas plataformas como X y Facebook comparten la imagen de un supuesto tuit atribuido a la BBC que dice lo siguiente: «El asesinato de Miguel Uribe Turbay habría sido un ajuste de cuentas (sic)».

Y continúa: «Según se dio a conocer, la Fiscalía abrió investigación al padre: Miguel Uribe Londoño, quien tendría varias deudas millonarias con negocios supuestamente turbios con mafias y esmeralderos (sic)».

La imagen viralizada muestra que dicho mensaje se difundió en la cuenta verificada de la BBC en inglés: @BBCWorld. También aparecen los logos de dicho medio y una fotografía silueteada de Miguel Uribe Londoño.

«Sería la única razón y no me sorprende, esa gente de bien es ignominiosa (sic)», comenta un usuario que comparte la pieza sobre Uribe Turbay, quien falleció el pasado 11 de agosto, dos meses después de un atentado en el que quedó gravemente herido con dos disparos en la cabeza.

La pieza comenzó a circular después de que la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) publicó un comunicado negando su participación en el atentado contra el senador e insinuando, sin pruebas, que dicho crimen estaría vinculado a una supuesta guerra de esmeralderos que involucraría al padre del político.

«La información que circula es que el papá de Miguel Uribe Turbay, por sus vínculos y acciones, non sanctas, con o contra algunos esmeralderos terminó colocando en grave riesgo a su hijo (sic)», señaló el ELN.

HECHOS: La imagen del supuesto tuit escrito por la BBC que apunta a un ajuste de cuentas como posible causa del atentado contra el político Miguel Uribe Turbay es un montaje, como lo demuestra el análisis de la imagen viralizada y distintas búsquedas en línea. Además, otros medios de comunicación fiables no han hecho registro de esta especulación.

Es un montaje

En primer lugar, un análisis del pantallazo viral permite identificar varios indicios que evidencian su falsedad, como el hecho de que el supuesto tuit proviene de la cuenta @BBCWorld —la versión en inglés de la BBC—, pero el mensaje está escrito en español, algo que no sucede habitualmente en esta cuenta.

Además, el contenido de la pieza presenta varios errores ortográficos, incluyendo fallos de puntuación y palabras mal escritas.

Por otro lado, el formato de tuit que circula en línea no coincide con el diseño que caracteriza los mensajes que se comparten a través de X, ya que omite detalles como la fecha, la hora de publicación y el número de visualizaciones, elementos característicos de esta red social.

Una comparación entre la imagen viral y los tuits originales del medio demuestra que los mensajes que comparte la BBC suelen ser breves y van acompañados de una fotografía enlazada al artículo, mientras que en la pieza falsa se incluye un texto extenso y la foto del padre de Uribe Turbay aparece sobrepuesta dentro de la composición.

Sin rastro del tuit

Los resultados de una búsqueda avanzada en X, acotada desde el 11 de agosto de 2025, fecha de la muerte del político, revelan que no hay ningún registro de publicaciones en las cuentas oficiales de la BBC, tanto en inglés como en español, en donde se mencione que la causa de su asesinato esté ligada a un supuesto ajuste de cuentas.

Otra búsqueda con palabras clave en la página web de la BBC tampoco encontró información relacionada con la que aparece en el pantallazo viral.

Asimismo, ningún medio de comunicación fiable, incluida la Agencia EFE, ha publicado información vinculada con la apertura de una investigación de la Fiscalía contra Miguel Uribe Londoño, quien anunció recientemente que ocupará el lugar de su hijo como precandidato presidencial del partido Centro Democrático, según informó EFE.

El pasado 11 de agosto, la Fiscalía colombiana emitió un comunicado señalando que el autor material y quienes participaron en la preparación y planificación del magnicidio del senador Miguel Uribe, ya responden ante la justicia.

«Continúa el compromiso de identificar y judicializar a los determinadores de este crimen, tarea en la que no se descarta ninguna hipótesis», indicó la Fiscalía.

Por otro lado, la Federación Nacional de Esmeraldas de Colombia (Fedesmeraldas) compartió un comunicado en X rechazando los señalamientos que vinculan al gremio con el asesinato de Uribe Turbay.

«Dichas versiones se sustentan aparentemente en un comunicado apócrifo, carente de autoría verificable, y sin respaldo de fuentes legítimas, al cual, de manera ligera, se le ha otorgado credibilidad», recalcó la federación en el escrito.

EFE Verifica ya ha desmentido otras publicaciones virales relacionadas con el atentado contra el senador colombiano. Por ejemplo, en artículos como este: es falso un video que muestra a una mujer ordenar el atentado contra Uribe Turbay.

En definitiva, es falso que la BBC haya publicado un tuit informando que el atentado contra Miguel Uribe Turbay podría haberse dado debido a un ajuste de cuentas. La captura que circula es falsa y no existe registro de dicho mensaje ni en la página web ni en las redes sociales del medio de comunicación. EFE

