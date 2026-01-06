Un video de un helicóptero estadounidense sobrevolando un edificio no se grabó en Caracas

Bogotá, 6 ene (EFE).- Un video que muestra un helicóptero sobrevolando un edificio no es actual ni guarda relación con el operativo militar llevado a cabo por las autoridades estadounidenses en Venezuela el pasado sábado, a pesar de lo que afirman usuarios en redes sociales. Las imágenes fueron grabadas en 2023 y corresponden a un entrenamiento en aviación realizado por el Departamento de Defensa de EE.UU. en Miami.

Usuarios en redes sociales como Threads, Facebook y TikTok comparten una secuencia de un helicóptero volando a baja altura y desplegando una lona sobre un edificio, junto a mensajes que afirman que se trata del reciente operativo de las fuerzas especiales de EE.UU. en Caracas, que culminó con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La secuencia se acompaña de un rótulo que dice: «Imágenes exclusivas anoche en Caracas».

«Una vez más EEUU demuestra que es la primera y única potencia hegemónica del planeta, les guste o no (sic)», comenta un internauta en una de las publicaciones.

HECHOS: El video es antiguo y está descontextualizado. En realidad, las imágenes corresponden a un entrenamiento de aviación del Departamento de Defensa de EE.UU. en Miami, como lo prueban una búsqueda inversa, reportes en medios y fuentes oficiales.

No es Caracas, es Miami

En primer lugar, una búsqueda inversa de imagen en Google condujo a un video publicado el 8 de septiembre de 2023 en la cuenta de TikTok @justcrewitco que coincide con la secuencia que se ha viralizado recientemente en redes sociales. La estructura del edificio y la forma del helicóptero son las mismas en ambas piezas.

La misma búsqueda arrojó otras imágenes similares compartidas por el perfil @Chi11monger en YouTube el 25 de enero de 2023, que sitúan el suceso en Miami y no en Caracas como han señalado los internautas.

A partir de esta información, un rastreo con palabras clave encontró artículos del medio NBC 6 South Florida, Telemundo y el diario argentino La Nación publicados a finales de enero de 2023, en los que se incluyen imágenes del mismo helicóptero, pero grabadas desde otro ángulo y vinculadas a unos ejercicios de capacitación del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

El diario La Nación identificó la aeronave como un CH-47 Chinook y citó un comunicado del Departamento de Policía de Miami-Dade en el que se informó que el mencionado entrenamiento se realizaría los días 24 y 25 de enero de 2023.

Desinformación tras la captura de Maduro

El video que ha sido sacado de contexto forma parte de un cúmulo de contenidos falsos que se han viralizado en los últimos días vinculados al reciente operativo militar de Estados Unidos en Caracas, en el que el líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados.

EFE Verifica ya ha desmentido otros bulos relacionados con estos hechos, como supuestas celebraciones por la detención de Maduro o falsos videos de bombardeos.

En conclusión, es falso que un video que muestra un helicóptero sobrevolando un edificio haya sido grabado durante el ataque militar de Estados Unidos a Caracas. En realidad, las imágenes pertenecen a una capacitación en aviación del Departamento de Defensa de EE.UU. EFE

