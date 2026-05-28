Un video muestra a menor argentina desaparecida en Córdoba ingresando en casa del detenido

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Buenos Aires, 28 may (EFE).- Una cámara de seguridad instalada en la calle captó cómo Agostina Vega, menor de 14 años desaparecida desde el sábado en la ciudad argentina de Córdoba, ingresaba en el domicilio de Claudio Barrelier, único detenido por este caso que ha acaparado la atención social y mediática en el país.

El video que circula desde este jueves en los medios argentinos contradice, en principio, la declaración indagatoria de Barrelier, de 33 años, quien había dicho que se habían encontrado en las cercanías de su casa pero que luego ella partió en un automóvil de color rojo.

En las imágenes se ve a ambos ingresando al domicilio que fue allanado por la policía este miércoles y en el que la joven no fue encontrada, tras activar por parte del Ministerio de Seguridad Nacional una alerta de búsqueda de la adolescente en todo país.

La última vez que Agostina Vega fue vista llevaba puesto un suéter color uva con letras verdes, un pantalón negro y calzado blanco.

El abogado del detenido, Jorge Sánchez del Bianco, dijo al canal televisivo Todo Noticias (TN) que su cliente aseguró que una vez que la Justicia revise su teléfono móvil se va a ver que no tuvo «nada que ver» con la desaparición de la menor.

Del Bianco también aceptó que Barrelier está investigado en una causa por «privación ilegítima de la libertad» de una mujer en un caso anterior.

Barrelier -empleado del Gobierno de la ciudad de Córdoba y, al parecer, cercano a Melisa Heredia, madre de Vega-, fue detenido después de que la Justicia constatara a través de cámaras de seguridad que el sábado pasado por la noche se encontró con la joven.

Heredia explicó a TN que Barrelier es su amigo y que su hija confiaba en él: «Él es la última persona que vio a mi hija y es el único que sabe dónde está».

Un grupo de vecinos, amigos y familiares de Vega se movilizaron este miércoles por las calles de la capital cordobesa, la segunda mayor ciudad de Argentina después de Buenos Aires, para reclamar su aparición, al tiempo que las autoridades realizaron una redada en la vivienda de Barrelier.

El fiscal a cargo de la investigación, Raúl Garzón, planteó también a TN que podría tratarse de un secuestro y subrayó: «No me caben dudas que intervienen más personas, porque él está detenido y ella continúa sin aparecer». EFE

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