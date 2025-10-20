Una cita esta semana con Bruce Springsteen y dos héroes galos

4 minutos

Redacción internacional, 20 oct (EFE) .- Esta semana los aficionados al cine, la música y los cómics tienen varias citas importantes, aunque dos de las más esperadas, sin duda, están dirigidas a los seguidores de Bruce Springsteen, que estrena película biográfica, ‘Deliver me from nowhere’ y a los amantes de las aventuras, esta vez en Lusitania, de los galos Astérix y Obélix.

Un habitual ya en las citas culturales es el cantante puertorriqueño Bud Bunny, que el jueves será reconocido en los Premios Billboard Latinos, y los aficionados a la animación japonesa podrán disfrutar de una exposición en París sobre el maestro Isao Takahata.

‘Deliver me from nowhere’, el biopic del ‘Boss’

Tras cerrar su gira europea con la premier de Londres la pasada semana, el 24 de octubre llega a los cines la película biográfica de Bruce Springsteen, ‘Deliver me from nowhere’, protagonizada por el actor Jeremy Allen White.

White, de 35 años, y conocido por su papel de chef en la aclamada serie ‘The bear’, interpreta al cantante estadounidense durante el proceso creativo que hubo detrás de su álbum ‘Nebraska’ de 1982, mientras grababa ‘Born in the USA’ con la E Street Band.

El biopic está basado en el libro homónimo de Warren Zanes, y dirigido por Scott Cooper – ‘Los crímenes de la Academia’/’The Pale Blue Eye’, (2022)-, quien ha asegurado que no hace falta ser un ferviente seguidor de Springsteen para disfrutar de este trabajo, centrado en un «momento crucial», en la vida del cantante.

Astérix y Obélix, de nuevo frente a los romanos

Esperada también es la publicación del nuevo cómic de los famosísimos héroes galos Astérix y Obélix, quienes en esta ocasión llevarán sus aventuras hasta Lusitania (Portugal) en la época romana.

La nueva entrega estará disponible en todo el mundo el 23 de octubre en 19 lenguas y cinco millones de ejemplares.

Se trata del cuadragésimo primer álbum que sigue las andanzas de los dos héroes galos y se publica dos años después de ‘El Iris Blanco’. La saga empezó en 1961 por los ya fallecidos Albert Uderzo y René Goscinny y posteriormente fue retomada por el dibujante Didier Conrad y el guionista Fabcaro.

Homenaje a Takhata en París

‘Heidi’, ‘Marco’, ‘La tumba de las luciérnagas’ o ‘El cuento de la princesa Kaguya’ son solo algunas de las obras icónicas que pueblan la carrera de Isao Takahata, maestro de la animación japonesa y cofundador del Studio Ghibli, a quien este otoño rinde homenaje la Casa de la Cultura de Japón en París.

A través de bocetos de trabajo, fragmentos de películas, carteles de filmes y fotografías, la muestra -que constituye una auténtica retrospectiva- repasa el legado de este pionero sin el cual no se puede entender la evolución de la animación japonesa desde la posguerra y hasta nuestros días, marcada por una explosión mundial de popularidad.

Los que viajen a la capital francesa pueden visitarla hasta el 24 de enero.

Bud Bunny en los Premios Billboard

El cantante puertorriqueño Bad Bunny será reconocido como ‘Artista del siglo 21’ en los Premios Billboard de la Música Latina 2025 que se celebrarán en Miami el próximo 23 de octubre, gala que será retransmitida en vivo por la cadena Telemundo, también en streaming.

Bad Bunny lidera también la lista de los nominados a estos galardones, junto al grupo de música regional mexicana Fuerza Regida, el también puertorriqueño Rauw Alejandro, la colombiana Karol G o el mexicano Peso Pluma.

La ceremonia será el colofón a una semana repleta de debates, actuaciones y eventos varios en el marco de los premios que otorga la revista homónima estadounidense desde 1990. EFE

ajs/alf

(foto)