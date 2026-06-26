Una corte francesa ordena a TotalEnergies rendir cuentas por las emisiones de sus clientes

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Un tribunal francés ordenó este jueves a TotalEnergies que contabilice las emisiones de efecto invernadero generadas cuando sus clientes usan su petróleo o gas, pero no le obligó a reducir la actividad, como reclamaban varias oenegés.

Estas organizaciones y la municipalidad de París pedían que la corte paralizara nuevos proyectos de combustibles fósiles y obligara a recortar la producción del 37% en petróleo y del 25% en gas para el año 2030.

Los demandantes acusan al gigante energético de haber incumplido la vigilancia empresarial sobre riesgos medioambientales incluida en una ley francesa de 2017.

«Los riesgos e impactos climáticos a los que la empresa puede contribuir a través de sus actividades entran en el ámbito de aplicación de la ley», declaró el tribunal en este caso, el más reciente de una creciente ola de litigios climáticos contra grandes compañías emisoras en todo el mundo.

TotalEnergies argumenta que la ley se aplica únicamente a las operaciones propias de la empresa y a las de sus contratistas, no a la actividad de los clientes.

El tribunal declaró que el plan de vigilancia de la empresa está «incompleto» y dio a TotalEnergies un plazo de seis meses para modificarlo e incluir las emisiones de los usuarios finales, conocidas como de alcance 3.

TotalEnergies se considera víctima de una «demonización» por parte de los demandantes.

Sus abogados argumentan que el cambio climático continuaría aunque la compañía, que representa menos del 2% de la producción mundial, cerrara sus operaciones.

La fiscalía de París también intervino en el procedimiento civil y respaldó la postura de TotalEnergies. Estima que imponer a las empresas una obligación de protección muy amplia es inviable.

Otras grandes empresas contaminantes han sido llevadas a los tribunales.

A finales de 2024, un tribunal de apelación neerlandés revocó una sentencia histórica que obligaba a Shell a reducir sus emisiones en un 45% de aquí a 2030.

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