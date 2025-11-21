Una Cruz Roja en crisis reducirá su presupuesto un 17 % y recortará 2.900 empleos en 2026

Ginebra, 21 nov (EFE).- La plantilla del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), formada por unas 18.000 personas, será reducida en el equivalente a 2.900 puestos a tiempo completo en 2026, mientras que su presupuesto disminuirá un 17 %, anunció la centenaria organización en un comunicado.

Estos recortes, que dejarán el presupuesto en 1.800 millones de francos (1.900 millones de euros), son una respuesta a la reducción de las contribuciones de donantes, pese a un contexto de crecientes conflictos, con más de 130 activos en el planeta, señaló CICR.

«La realidad financiera nos está forzando a tomar difíciles decisiones para garantizar que podemos seguir ofreciendo asistencia humanitaria crítica a quienes más lo necesitan», señaló en el comunicado la presidenta de la organización, Mirjana Spoljaric. EFE

abc/rml