Una embarazada de mellizos gana el concurso «La Madre Panza 2026» en Nicaragua

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San José, 30 may (EFE).- Con seis meses de embarazo de mellizos, la capitalina Ana Rosa Vázquez Durán, de 24 años, se convirtió este sábado en la ganadora del tradicional concurso ‘La Madre Panza 2026’, al registrar una medida de 48 centímetros y superar a las demás participantes en esta singular celebración dedicada a las madres nicaragüenses.

La joven madre se mostró sorprendida tras ser declarada ganadora y confesó ante los medios de comunicación que «no esperaba obtener el primer puesto».

Además, expresó que el dinero en efectivo recibido como parte de los premios «será guardado» para la llegada de sus bebés, ya que aún «no tenía todo preparado» para su nacimiento.

El segundo lugar fue para Morelia Estefanía Machado Valle, de 26 años y originaria de Tipitapa, quien alcanzó una medida de 46 centímetros.

El tercer puesto lo obtuvo Mayerling López Salazar, procedente de Masaya, con una medida de 44 centímetros.

El concurso reunió este sábado a unas 11 mujeres embarazadas de distintos puntos del país centroamericano, quienes participaron en esta peculiar y esperada competencia organizada con motivo de la celebración del Día de las Madres Nicaragüenses.

Los organizadores realizaron las mediciones con una cinta métrica, evaluando el tamaño de los vientres de las futuras madres para determinar a las ganadoras. Las medidas se efectuaron de forma vertical.

Las tres finalistas recibieron diversos premios, entre ellos artículos para el hogar, productos para bebé y dinero en efectivo, como reconocimiento a su participación.

«La Madre Panza» es una tradición impulsada por La Nueva Radio Ya y este año celebró su edición número 23, consolidándose como uno de los concursos más emblemáticos de las festividades dedicadas a las madres en Nicaragua.

A lo largo de más de dos décadas, esta actividad ha beneficiado a decenas de mujeres embarazadas, especialmente a aquellas de escasos recursos económicos, brindándoles apoyo y obsequios para prepararse para la llegada de sus hijos.

La jornada transcurrió en un ambiente festivo, con música y la asistencia de familiares y público en general, quienes aplaudieron y celebraron a las futuras madres que participaron en esta singular competencia dedicada a honrar la maternidad. EFE

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