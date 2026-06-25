Una empresa china afirma haber desarrollado una herramienta similar al Mythos de Anthropic

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Pekín, 25 jun (EFE).- La compañía china de ciberseguridad 360 Security Technology anunció este miércoles que ha desarrollado una herramienta que, según la firma, puede competir con el modelo más potente de la estadounidense Anthropic, Mythos, cuyo acceso ha sido restringido por motivos de seguridad nacional.

Durante una conferencia sobre ciberseguridad en Pekín, el cofundador del grupo 360 Zhou Hongyi presentó dos sistemas de seguridad basados en inteligencia artificial (IA), entre ellos el ‘Tulongfeng’, que describió como la «versión china de Mythos», de acuerdo con declaraciones recogidas por la prensa local.

Según el empresario, ‘Tulongfeng’ es un agente de detección automatizada de vulnerabilidades que abarca escenarios como código abierto, sistemas operativos o plataformas de agentes de IA, y que ya ha detectado un total de 3.432 fallos de seguridad, de los cuales 105 han sido confirmados por las autoridades chinas, aunque no ofreció más detalles al respecto.

Este anuncio se produjo menos de dos semanas después de que Anthropic suspendiera el acceso a sus modelos de IA más avanzados, Mythos 5 y Fable 5, para cumplir con una directiva de control de exportaciones del Gobierno estadounidense que le obligaba a impedir el acceso a estos a cualquier ciudadano extranjero, dentro o fuera de Estados Unidos.

La empresa optó por desactivar ambos modelos para todos los usuarios al no poder restringir el acceso por nacionalidad.

Anthropic había presentado Mythos en abril, cuando advirtió de que el modelo era capaz de detectar y explotar de forma autónoma vulnerabilidades en prácticamente cualquier software, lo que entrañaba riesgos para sectores sensibles como el financiero.

La presentación del ‘Tulongfeng’ se enmarca en la pugna más amplia entre Pekín y Washington por el liderazgo en el desarrollo de la inteligencia artificial. EFE

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