Una fuerte tormenta de arena azota Gaza agravando situación de desplazados por conflicto

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Gaza, 14 mar (EFE).- Una fuerte tormenta de arena azotó este sábado por la mañana la Franja de Gaza, afectando principalmente a los desplazados por más de dos años de ofensiva israelí, cuyas tiendas de campaña sufrieron por las intensas rachas de viento y un denso manto de polvo que hacía irrespirable el ambiente.

Carpas de plástico tambaleándose, basura volando a causa del viento y edificios difícilmente diferenciables para la gente que caminaba por las calles de ciudad de Gaza teñidas de naranja fueron la tónica habitual esta mañana, según constató EFE.

Para el resto de jornada se espera que continúe con un clima caluroso, polvoriento y parcialmente nublado.

«El sufrimiento de las personas desplazadas se agrava con el cambio climático, ya que viven en tiendas de campaña en mal estado que no las protegen del frío intenso del invierno ni del calor abrasador del verano», publicó hoy al respecto Wafa, la agencia oficial de noticias palestina.

Y añadió que esta tormenta de arena «arrasó campamentos de tiendas de campaña donde las familias desplazadas intentan sobrevivir en refugios precarios».

Se trata de personas que ya perdieron sus hogares a causa de los bombardeos israelíes, y ahora también estos improvisados refugios temporales, mientra el Gobierno de Israel sigue bloqueando la mayor parte de entrada de ayuda y suministros esenciales con la guerra con Irán como telón de fondo.

Y es que, a pesar de la escalada bélica contra Irán y el Líbano, Israel conserva su presencia en más del 50 % de la Franja y aún mata a población en ataques casi diarios.

Además, mantiene cerrado el cruce de Rafah, no permitiendo evacuaciones médicas a terceros países -tampoco a Jerusalén o Cisjordania- desde la Franja, que cuenta con una población de unos dos millones de palestinos. EFE

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