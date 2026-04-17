Una fuga en un ducto de la mexicana Pemex causó un derrame de crudo en el Golfo de México en febrero

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Una fuga en un ducto de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) causó un derrame de crudo en el Golfo de México que se inició en febrero y que afectó playas de esa región durante marzo, informaron este jueves autoridades.

La fuga no fue informada por funcionarios de la compañía, por lo que «están siendo separados del cargo» tres de ellos, añadió en rueda de prensa el director de Pemex, Víctor Rodríguez.

A finales de marzo, el gobierno de México había atribuido el derrame al «vertimiento ilegal» de un buque y emanaciones naturales de hidrocarburos.

Sin embargo, un grupo de científicos convocado por la presidenta Claudia Sheinbaum posteriormente encontró «evidencia de que sí hubo un derrame de hidrocarburo en las inmediaciones» de una plataforma de Pemex, dijo la secretaria de Ciencia, Rosaura Ruiz, en la conferencia de este jueves.

Las manchas de crudo fueron detectadas a lo largo de unos 600 kilómetros en tres estados diferentes, pero el grupo de académicos sigue calculando el «volumen exacto» de crudo vertido, añadió Ruiz.

El director de Pemex reveló que, tras conocer la conclusión del grupo científico, pidió a funcionarios de la petrolera imágenes satelitales y bitácoras. «Como hubo resistencia, pedí la información por oficio», dijo.

Tras analizar personalmente los documentos, Rodríguez encontró varias «irregularidades», entre ellas «una pérdida de integridad mecánica y la reparación de un oleoducto» de las cuales no fue informado, explicó.

La fuga «había sido negada sistemáticamente por las áreas operativas» y el cierre de la válvula para evitar que se siguiera filtrando el hidrocarburo ocurrió ocho días después de que fuera detectada, añadió.

Por este motivo fueron separados de su cargo tres funcionarios de Pemex y se interpuso una denuncia ante la fiscalía general.

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