Una jueza de EEUU anula un acuerdo de Trump con el fisco

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Una jueza estadounidense anuló un acuerdo entre Donald Trump y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) que le otorgaba amplias protecciones frente a auditorías, al dictaminar que su demanda por la filtración de declaraciones de impuestos se había presentado con fines inapropiados.

Trump, sus dos hijos mayores y la Organización Trump demandaron al IRS por 10.000 millones de dólares por la divulgación de registros confidenciales por parte de un excontratista de la agencia a varios medios de comunicación.

El caso concluyó en mayo con un acuerdo que concedía a Trump, a su familia y a sus empresas afiliadas una amplia protección retroactiva frente a revisiones fiscales y reclamos.

También establecía un programa financiado por los contribuyentes, de 1.800 millones de dólares, para compensar a personas que afirmaran haber sido objeto de investigaciones gubernamentales supuestamente por motivaciones políticas durante el gobierno de Joe Biden, aunque la medida después fue dejada de lado.

La jueza de distrito Kathleen Williams señaló que nunca hubo una verdadera controversia legal entre Trump y el IRS porque, desde su cargo de presidente, este controla de hecho la agencia y el Departamento del Tesoro.

«Debido a que este hecho era obvio e ineludible, el tribunal concluye que el asunto se planteó con una finalidad inapropiada: obtener el sello de legitimidad judicial para un ‘acuerdo’ que no tenía base ni en la ley ni en los hechos», escribió Williams.

La jueza acusó al gobierno de abandonar su deber de defender el interés público, y afirmó que funcionarios del Departamento de Justicia habían pasado por alto políticas y perseguido objetivos que excedían —y en algunos casos violaban— su autoridad legal.

Trump no reaccionó de inmediato al fallo, pero un portavoz de su equipo jurídico privado dijo que el presidente seguiría «haciendo que quienes perjudican a Estados Unidos y a los estadounidenses rindan cuentas», según la cadena CNN.

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