Una marea humana despide a Jamenei en la ciudad santa de Qom

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Una marea humana salió este martes a las calles de la ciudad santa de Qom, al sur de Teherán, para despedir a Alí Jamenei en el cuarto día de los funerales por el exlíder supremo iraní.

El ayatolá murió a los 86 años el 28 de febrero, en ataques conjuntos selectivos de Israel y Estados Unidos en el primer día de la guerra contra Irán. Sus restos mortales están expuestos este martes en la mezquita Jamkaran.

Qom es una ciudad santa que alberga los seminarios más influyentes del islam chiita y varios santuarios.

Las calles de esta ciudad de aproximadamente 1,5 millones de habitantes están abarrotadas de gente, según imágenes aéreas de la televisión estatal.

Durante la oración, dirigida por el ayatolá Abdolá Javadi-Amoli, de 93 años, figura influyente del chiismo conservador, una multitud coreó «¡Muerte a Estados Unidos!», un lema que se suele escuchar en los mítines de la república islámica.

En otras imágenes se ve a religiosos con turbante y a otros fieles junto al ataúd del ayatolá Jamenei y los de algunos familiares muertos en el mismo ataque, incluida una nieta de 14 meses.

La víspera, en Teherán, el tercer día de homenaje nacional dio lugar a una demostración de fuerza y unidad, seis meses después de manifestaciones multitudinarias contra el gobierno y el alto costo de la vida que las autoridades reprimieron a sangre y fuego.

Millones de iraníes invadieron las calles para un último adiós a Jamenei, elevado a mártir, en una despedida comparable a las exequias de 1989 de su predecesor, el ayatolá Ruholá Jomeini, fundador de la república islámica.

El cortejo fúnebre llegará el martes a Irak, país vecino que cuenta con una importante comunidad chiita.

El entierro de quien presidió el país durante más de tres décadas será el jueves en la ciudad santa de Mashhad (noreste de Irán), de donde era originario.

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