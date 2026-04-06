Una mayoría de canadienses cree que merece la pena considerar la adhesión a la UE

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Toronto (Canadá), 6 abr (EFE).- Una mayoría de canadienses cree que la adhesión del país a la Unión Europea (UE) es una buena idea o, al menos, merece la pena considerarla, según una encuesta dada a conocer este lunes que toma en consideración las amenazas y la actitud hostil del presidente estadounidense, Donald Trump, contra Canadá y otros países.

La encuesta, realizada entre el 22 y el 26 de marzo por la firma Spark Advocacy, con entrevistas a 4.000 personas, señala que un 25 % de los entrevistados considera que la adhesión de Canadá a la UE es «una buena idea» mientras que un 58 % dice que al menos merece la pena explorarla.

Solo un 17 % de los canadienses entrevistados por Spark Advocacy indicó que la posible adhesión de Canadá a la UE es una «mala idea».

Divididos por afiliación política, la mayoría de liberales, conservadores, socialdemócratas e independentistas quebequeses están a favor de considerar la entrada en la UE.

El mayor rechazo a la idea se concentra entre los conservadores, entre los que un 33 % dice que es una mala idea. Pero incluso entre los votantes del Partido Conservador de Canadá, un 17 % afirma que sería una buena idea y un 50 % es partidario de considerarlo.

Además, un 64 % de los encuestados afirmaron que la salida del Reino Unido de la UE fue «un error».

Bruce Anderson, director de Estrategia de Spark Advocacy, escribió en su blog que «la constante hostilidad de Trump hacia la OTAN ha ayudado a alimentar el deseo de los canadienses de un futuro donde las opciones de la Administración estadounidense tengan una menor capacidad de impactar» a los canadienses.

Anderson añadió que «los canadienses ven al país en una mejor posición con acceso para vender nuestros productos en los mercados globales, y creen que somos capaces de encarar mejor las amenazas a la seguridad y los problemas globales, como el cambio climático, cuando trabajamos con otros países». EFE

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