Una misión científica en busca de hantavirus Andes capturó unos 150 roedores en Ushuaia

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Una misión científica en Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, capturó más de cien roedores para analizarlos aunque no halló entre ellos ningún «colilargo», el vector de la cepa de hantavirus implicada en el brote del crucero Hondius, informó este jueves una autoridad sanitaria.

«Se instalaron alrededor de 140 trampas y cada día (desde el martes) se capturó en un 40 o 50% de ellas», dijo en conferencia de prensa Juan Petrina, director de Epidemiología y Ambiente de la provincia de Tierra del Fuego, de la que Ushuaia es capital. En ellas, «hasta el momento no hemos tenido ningún colilargo», prosiguió.

La población de roedores de esta gélida ciudad de 80.000 habitantes a orillas del canal Beagle suscita interés internacional porque de allí zarpó el 1 de abril el crucero donde un brote de hantavirus Andes dejó tres muertos.

Esta cepa, que se ha registrado solo en otras regiones del sur de Argentina y en Chile, es la única conocida que puede transmitirse entre humanos.

Es transmitida por el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus). La misión científica que partió el lunes busca confirmar o descartar la presencia del virus en este refugio turístico del «fin del mundo».

Petrina detalló que las muestras serán enviadas a Buenos Aires para su análisis y que «los resultados definitivos posiblemente se conozcan en tres semanas».

Por el momento, se puede aseverar que «la cantidad de población de colilargos al menos en este momento no es tal como para que hayan caído en las trampas», agregó.

Adrián Schiavini, investigador principal del Centro Austral de Investigaciones Cientificas, dijo a la AFP que los roedores hallados (Abrothrix hirta y Abrothrix olivacea) son «de lo más común».

Este ratón puede tener hantavirus, «pero no desarrolla un nivel de infección que genere importancia sanitaria (…) como lo tiene el colilargo, que lo desparrama por todos lados», detalló.

Las trampas fueron colocadas en tres lugares cercanos a la ciudad, entre ellos un vertedero de basura que había sido señalado como lugar de contagio del paciente 0 del brote en el crucero. Sin embargo, allí «hubo una sola captura», dijo Petrina. «No hubo ni actividad».

Tierra del Fuego, isla separada del continente por el estrecho de Magallanes, nunca ha registrado hantavirus desde que la notificación de casos se volvió obligatoria en 1996.

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