Una misión multinacional para Ormuz empieza a tomar forma mientras Trump marca distancias

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París, 17 abr (EFE).- Francia, Reino Unido, Alemania e Italia figuran entre la docena de países que se mostraron dispuestos este viernes a aportar medios militares para una misión multinacional defensiva para contribuir al tráfico marítimo del estrecho de Ormuz, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, recomendó a los países de la OTAN que se mantengan «alejados».

El concepto «una docena de países» lo hizo público el primer ministro británico, Keir Starmer, quien compareció ante la prensa en el Elíseo junto al presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tras una conferencia de preparación de esa misión en la que participaron medio centenar de países y organismos internacionales, según la lista facilitada por la presidencia francesa.

Capitaneada por Macron y Starmer, que presidieron conjuntamente la conferencia, en la que estaban vetados los beligerantes, la misión militar defensiva en Ormuz recibió el apoyo explicito hoy de Meloni y de Merz, a quien le gustaría «contar con la participación de Estados Unidos» en la misma.

Encabezada por Reino Unido y Francia, las labores para crear esta misión multinacional «estrictamente pacífica y defensiva» para proteger la libertad de navegación en Ormuz empezarán la próxima semana en Londres, precisó Starmer, quien invitó a que se sumen a «todos los países con interés en mantener la libre circulación del comercio mundial».

La decisión de «acelerar nuestra planificación militar» de la misión obedece, dijo el británico, a la necesidad de «gestionar el impacto económico evitando restricciones comerciales innecesarias, apoyando la seguridad energética y alimentaria, y también a la industria para que el transporte marítimo pueda reanudarse en cuanto las condiciones lo permitan».

Ninguno de los cuatro mandatarios presentes en París desvelaron qué otros países se han sumando a la misión de los asistentes a la conferencia de hoy, entre los veintiocho que estaban a nivel de jefes de Estado o de Gobierno, entre ellos Australia, Indonesia, Singapur, Corea de Sur, Nueva Zelanda, Canadá, Ucrania, Países Bajos, Bélgica, Portugal, Grecia, Dinamarca o Suecia.

China, India, Arabia Saudí, Japón, Malasia, Tailandia, Turquía, Vietnam, Catar o Kuwait formaron parte de los dieciocho países más que estuvieron representados a nivel ministerial, como España.

Completaron la lista la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), el panameño Arsenio Domínguez Velasco.

Trump, a países de la OTAN: manténganse «alejados»

Pero justo en ese momento en el que Macron, Starmer, Merz y Meloni daban cuenta públicamente del resultado del encuentro, Trump pedía a los países de la OTAN que se mantengan «alejados» de Ormuz.

«Ahora que la situación del estrecho de Ormuz ha terminado, recibí una llamada de la OTAN preguntando si necesitaríamos ayuda. Les dije que se mantuvieran alejados, a menos que solo quieran cargar sus barcos de petróleo», escribió en su red Truth Social.

El mandatario republicano agregó que los aliados «fueron inútiles cuando se les necesitó, un tigre de papel».

Cacofonía sobre la situación de Ormuz

Para añadir más confusión, en plena conferencia franco-británica en París para impulsar la creación de una misión internacional defensiva, sus participantes conocían que Trump decidía que su país mantendrá el bloqueo naval sobre Ormuz a Irán hasta que haya un acuerdo, a pesar de que Teherán había anunciado poco antes la completa reapertura del estrecho.

«Exigimos el restablecimiento de las condiciones de libre paso que estaban vigentes antes de la guerra y el pleno respeto del derecho del mar. Nos oponemos a cualquier restricción, a cualquier régimen de convenios que en la práctica equivalga a un intento de privatizar el estrecho y, obviamente, a cualquier sistema de peaje», declaró Macron, pocos minutos después de que Trump afirmara que el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes se mantendría vigente.

«Restablecer la plena y permanente libertad de navegación en el estrecho de Ormuz es una prioridad urgente», dijo Von der Leyen en un mensaje en sus redes sociales, que hacía eco a lo expresado por Macron, Starmer, Merz y Meloni en París.

Pero mientras que no logren un acuerdo que ponga fin a la guerra, Trump mantendrá el bloqueo naval a los buques que entren o salgan de puertos iraníes, el cual ordenó tras el fracaso de las conversaciones del pasado fin de semana en Islamabad, aunque el presidente estadounidense celebró la decisión de Teherán.

En concreto, Irán anunció que el estrecho de Ormuz se mantendrá «totalmente abierto» hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, el próximo miércoles, como resultado del comienzo de la tregua en el Líbano anunciada el jueves. EFE

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