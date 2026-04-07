Una nueva generación de los Castro emerge en Cuba: políticos y un «influencer»

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Una nueva generación de los hermanos Castro emerge en Cuba: mientras un nieto y un sobrino nieto consolidan su posición dentro de la élite política, otro sucesor asoma como un excéntrico «influencer» que afirma que los cubanos aspiran al capitalismo.

Desde enero, la administración de Donald Trump está aplicando una política de máxima presión contra la isla comunista, exigiendo cambios y restringiendo las exportaciones de petróleo al país. Sin embargo, la familia Castro conserva su poder en esta isla de 9,6 millones de habitantes.

Sus descendientes se perfilan en el entramado político del gobierno cubano.

Raúl Guillermo Rodríguez Castro, coronel y guardaespaldas de su abuelo el expresidente Raúl Castro, de 94 años, habría participado en recientes conversaciones con funcionarios estadounidenses aunque no ostenta ningún cargo oficial.

Por otro lado, Oscar Pérez-Oliva Fraga, hijo de la hermana mayor de Fidel y Raúl Castro, fue promovido recientemente a viceprimer ministro.

Y también está el excéntrico Sandro Castro, de 34 años, nieto del fallecido padre de la revolución cubana Fidel Castro (1926-2016) y propietario de un bar. Con casi 160.000 seguidores en Instagram publica videos satíricos sobre las dificultades que atraviesa la isla.

Hace una semana causó revuelo tras declarar en una entrevista con CNN, cerveza en mano desde su departamento en La Habana, que el presidente Miguel Díaz-Canel «no está haciendo un buen trabajo» y que «la mayoría de los cubanos quiere capitalismo, no comunismo».

Los medios oficiales lo criticaron. Y para el exilio cubano, representa a una élite privilegiada, desconectada de la realidad en un país donde el salario promedio es de 6.680 pesos (unos 14 dólares).

En un video reciente, Sandro interactúa con un imitador de Trump, que le dice que quiere comprar Cuba. Dicha pieza se difundió el mismo día en que Díaz-Canel confirmó las conversaciones entre Washington y La Habana.

Liliam Guerra, profesora de historia de Cuba en la Universidad Internacional de Florida, afirma que Sandro forma parte de un plan «bien orquestado y atractivo» diseñado para convencer a la opinión pública estadounidense de que el régimen de Castro no representa una amenaza.

Andrés Pertierra, historiador de la Universidad de Wisconsin, no piensa que Sandro sea una distracción, pero asegura que no debería ser tomado «tan en serio como a alguien que ocupa un cargo de mayor jerarquía en el gobierno».

Contactado por la AFP a través de Instagram, Sandro remitió la solicitud de entrevista a su «representante», que no respondió.

– Ascenso rápido –

Paralelamente, Raúl Guillermo Rodríguez Castro también acaparó la atención al ser visto a mediados de marzo en primera fila de la conferencia de prensa en la que Díaz-Canel confirmó las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba.

Medios estadounidenses afirmaron que «El Cangrejo», como se le conoce por haber nacido con seis dedos en una mano, sirvió como intermediario durante esos contactos.

En tanto, el rápido ascenso de Pérez-Oliva, de 55 años, también está alimentando las especulaciones sobre una posible reorganización en los niveles más altos del Estado.

«Pérez-Oliva parece un aspirante mucho más serio de una nueva generación, vinculado a la familia y que probablemente cuenta con su confianza, pero que, al mismo tiempo, tiene la ventaja de no llevar el apellido (Castro)», estimó Pertierra.

Fue nombrado ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera en 2024 y, un año después, viceprimer ministro. Además, fue elegido miembro de la Asamblea Nacional, requisito indispensable para llegar a la presidencia.

En febrero, Pérez-Oliva anunció en la cadena estadounidense NBC News que los cubanos residentes en el exterior ahora podrán invertir en la isla. Sin embargo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de origen cubano, consideró que la reforma era insuficiente.

Estos dos representantes de la nueva generación han cobrado protagonismo justo cuando surgen interrogantes en torno al futuro de Díaz-Canel. Al suceder a Raúl Castro en 2018, se convirtió en el primer cubano que no era miembro de la familia Castro en acceder a la presidencia del país desde la revolución de 1959.

Aunque renunció oficialmente a todos los cargos con poder de decisión, Raúl Castro sigue siendo una figura central de poder y, según Díaz-Canel, lidera junto con él las conversaciones con Washington.

«Los Castro seguirán desempeñando algún tipo de papel en el sistema político cubano durante mucho, mucho tiempo, incluso cuando quienes lo hagan ya no lleven necesariamente el apellido Castro», asegura Pertierra.

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