Una ONG contradice a las autoridades griegas al denunciar mala calidad del agua en playas

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Atenas, 25 jun (EFE).- Una prestigiosa ONG griega denunció este jueves que la calidad del agua en decenas de playas cercanas a Atenas es «inadecuada» para el baño, contradiciendo así a las autoridades del país heleno, que acreditan el buen estado del mar en la zona.

Tras realizar este mes una serie de mediciones en 41 playas de la región periférica de la capital, el Centro Panhelénico de Investigación Ecológica (PAKOE, por sus siglas en griego) —una organización formada por un grupo de científicos independientes— desaconsejó nadar en las aguas de 28 de ellas.

Los científicos detectaron cargas de las bacterias Escherichia coli (E. coli) y enterococos que superan los límites máximos establecidos por la Unión Europea (UE), según advierte la organización en un comunicado.

Entre los arenales calificados como inadecuados por PAKOE se encuentra la playa de Avlaki, en Ática Oriental, que ostenta el distintivo de Bandera Azul.

En comparación con las mediciones que realizó la ONG en mayo, «se registra un deterioro del panorama general», ya que «ahora los lugares inadecuados superan numéricamente a los adecuados», indica la nota.

La publicación de estos datos en plena temporada turística, con millones de visitantes en el país y cuando cientos de miles de atenienses escapan cada fin de semana a las costas cercanas a la capital, ha desatado una controversia en Grecia.

Varias playas muy populares entre locales y turistas, como las de Sunio, Palaia Fokaia, Puntazeza, Keratea y Porto Rafti, fueron calificadas por PAKOE como no aptas para el baño.

Sin embargo, estos resultados discrepan de las mediciones oficiales de bacterias coliformes y enterococos que se realizan cada 20 días, cuyos resultados publica el Ministerio de Medio Ambiente en la web bathingwaterprofiles.gr.

De acuerdo con estos registros, la calidad del agua en las 80 playas alrededor de Atenas analizadas es «excelente» (el nivel más alto en una escala de cuatro) y ninguna presenta una calidad «insuficiente».

A su vez, la versión oficial coincide con la evaluación realizada la semana pasada por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), que posicionó a Grecia en el segundo lugar de la UE en cuanto a la calidad de sus aguas de baño.

El 97,1 % de las muestras de agua de los distintos puntos del país fueron calificadas de «excelente calidad», aseguró la AEMA, sin detallar cuáles fueron los puntos analizados.

En 2023, el municipio costero de Vari-Voula-Vouliagmeni, al este de la capital, ya presentó una demanda contra PAKOE después de que la ONG anunciara el hallazgo de altas cargas de enterococos en la playa de Vouliagmeni.

En el marco de aquella investigación judicial, el director del Centro Helénico de Investigación Marina (ELKETHE) declaró que se tomaron muestras en la bahía de Vouliagmeni sin encontrar «valores que reflejen la contaminación del agua por organismos de origen fecal», como recordó este jueves el diario Kathimerini. EFE

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