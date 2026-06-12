Una ONG independiente registra un nuevo feminicidio en Cuba, que llegan a treinta en 2026

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La Habana, 12 jun (EFE). – La plataforma feminista independiente Alas Tensas (AT) confirmó este viernes un nuevo crimen machista en Cuba, el sexto en lo que va de junio, y con el que suben a treinta los feminicidios ocurridos durante el presente año en la isla, según los datos compilados por EFE.

La ONG detalló -en sus redes sociales- que la víctima fue Arnelys Nancy Vega González, de 25 años, quien “fue atacada con extrema violencia presuntamente por su pareja”, durante la noche del 7 de junio, en su hogar en el municipio Centro Habana, de la capital cubana.

Según el reporte de AT, el crimen fue cometido en presencia de la hija de cinco años de Vega, y en el hecho el padre de la víctima también “fue herido intentando defenderla y se encuentra hospitalizado”.

El Observatorio de Género de AT condenó “enérgicamente este crimen y la extrema violencia ejercida contra la víctima”, a la vez que recomendó “acompañamiento psicológico especializado para la niña por “el profundo impacto emocional que una experiencia de esta naturaleza puede ocasionar”.

AT informó que investigan doce posibles feminicidios, cinco intentos de este crimen y un asesinato de un hombre por motivos de género, alertados en 2025. Igualmente, la organización estudia nueve posibles feminicidios y dos intentos alertados en 2026.

La plataforma feminista advirtió en un informe -publicado en abril y relacionado con la violencia de género correspondiente a 2025- sobre «la persistencia de la violencia extrema» en Cuba contra las mujeres, especialmente en el ámbito de las relaciones formales y también con exparejas, donde continúan ocurriendo feminicidios con «altos niveles de brutalidad».

En su análisis, AT señaló que en el 93,8 % de los casos verificados el agresor era una persona conocida por la víctima, lo que sitúa el riesgo feminicida mayoritariamente en contextos de proximidad relacional.

Así mismo, la ONG ha llamado la atención en reiteradas ocasiones sobre cómo la actual situación de crisis en la isla contribuye a una mayor desprotección de mujeres y niñas. En este contexto, AT aboga por la creación de una red nacional de refugios y de protocolos públicos.

Cuba no tiene tipificado el feminicidio como un delito en su Código Penal y los medios estatales rara vez reportan estos casos.

El Gobierno de la isla ha declarado «tolerancia cero» contra la violencia machista, pero las activistas denuncian la falta de acciones concretas, tanto en la prevención como en la atención y el apoyo a las víctimas.

La estatal Organización Nacional de Bufetes Colectivos confirmó que en 2024 los tribunales identificaron en juicios realizados un total de 76 mujeres asesinadas por sus parejas, ex parejas u otras personas.

Los datos elaborados por EFE, con base en el registro de ONG feministas, dan cuenta en 2025 de al menos 46 asesinatos machistas en Cuba. EFE

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