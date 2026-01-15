Una quincena de militares franceses ya están en Groenlandia, dentro de la misión europea

París, 15 ene (EFE).- Una quincena de militares franceses se encuentran ya en Groenlandia, adonde han llegado para formar parte de la misión europea que se ha puesto en marcha en respuesta a las amenazas lanzadas por el presidente Donald Trump para que Estados Unidos tome el control de la isla de soberanía danesa.

El embajador francés para los Polos y los Océanos, Olivier Poivre d’Arvor, indicó este jueves en una entrevista a la emisora France Info que «una quincena de soldados» franceses, «especialistas de alta montaña» están en Nuuk, la capital de Groenlandia.

Van a participar a partir de hoy en las maniobras bautizadas ‘Arctic Endurance’ que se van a desarrollar allí y responden a una amenaza estadounidense que calificó de «inédita».

«Es una señal fuerte -añadió-. Se decía que Europa se tomaba tiempo, no tanto».

Fue el presidente francés, Emmanuel Macron, el que confirmó la pasada noche que había decidido la participación de su país en «maniobras conjuntas organizadas por Dinamarca en Groenlandia» y había precisado que los primeros militares franceses estaban en camino y que «otros seguirán».

Macron ha convocado a primera hora de esta mañana un Consejo de Defensa para estudiar la situación en la isla, pero también para abordar la crisis en Irán.

Y a mediodía pronuncia su tradicional discurso de felicitación del año nuevo a las Fuerzas Armadas, que será la ocasión para hablar públicamente de esa operación en Groenlandia.

Además de Francia, otros países europeos, entre los cuales Suecia, Alemania y Noruega, han avanzado que van a desplegar militares en ese territorio danés en el Ártico. EFE

